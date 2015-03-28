Президент Еврокомиссии отложил визит в Украину

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер отложил свой визит в Украину, запланированный на 30 марта.

Как сообщила собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе пресс-секретарь руководителя ЕК Наташа Бертауд (Natasha Bertaud), зато будет продлен его визит в Киев на саммит Украина-ЕС, который состоится 27 апреля.

"Я могу подтвердить, что визит отложен, но зато президент Юнкер сделает свой визит, запланированный на саммит 27 апреля, длиннее", - сказала она.

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О причинах переноса визита Бертауд отметила, что это связано с необходимостью амбулаторного лечения Юнкера, в частности "камней в почках".

Как известно, это старая проблема Юнкера. По причине того, что это должен быть совместный визит президента ЕК с Высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, ее визит также отложен.

Это подтвердил корреспонденту УНИАН представитель Могерини.