Наливайченко сообщил об усилении контртеррористических мер в Одессе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам в Киеве после возложения цветов к памятному знаку Героям Небесной сотни, установленного на территории Академии СБУ, сообщил глава спецслужбы Валентин Наливайченко.

“Правоохранительные органы и органы Службы безопасности на самом деле, как обеспечивали общественный порядок в Одесской области, так за ними и сохраняется это задание. Более того, мы усилили руководящей группой Службы безопасности контртеррористические меры, которые продолжаются в Одессе”, - сказал Наливайченко.

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Он проинформировал, что работники СБУ задержали еще троих диверсантов на территории Одесской области, у них изъято взрывчатку, которую они планировали использовать для терактов.

По словам Наливайченко, СБУ и другие правоохранительные органы готовятся к очередному этапу контртеррористической операции на Одесщине для полной ее очистки от террористически настроенных групп или отдельных лиц.