Смерть нардепа Тымчука расследуют как умышленное убийство

По словам председателя Нацполиции, предварительно у Тымчука огнестрельное ранение головы.

По факту гибели народного депутата Дмитрия Тымчука открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

По его словам, предварительно погибший имеет огнестрельное ранение головы

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«Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире, и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей. Нарушена ли обстановка в квартире – осматриваем», - отметил Князев.

На месте также работает судебный медик и эксперты.

По факту начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, о смерти Тымчука сообщил народный депутат Антон Геращенко.