Нардеп: Ратификация Римского статута поможет Украине в ее стремлении присоединиться к Европе

Сопредседатель депутатской группы «Возрождение» Валерий Писаренко обратился к Президенту Украины, Председателю Верховной Рады и председателям парламентских фракций с просьбой поддержать позицию группы по ускорению ратификации Римского статута Международного уголовного суда и на ближайшем заседании парламента рассмотреть проект Закона № 1788 о внесении изменений в статьи 124 Конституции Украины (относительно признания положений Римского статута).

«От имени Украины Римский статут Международного уголовного суда был подписан еще 20 января 2000 года, однако остается не ратифицированным Украиной и по сей день. Сегодня, как никогда для Украины является актуальной ратификация Римского статута Международного уголовного суда для обеспечения объективного международного расследования преступлений против человечности, которые вызывают беспокойство не только в нашем обществе, но и в целом международного сообщества», - говорится в депутатском обращении.

По словам Писаренко, принятие Законопроекта создаст конституционные предпосылки для признания государством Украина юрисдикции Международного уголовного суда.

«Ратификация Римского статута поможет Украине в ее стремлении присоединиться к Европе, демонстрируя серьезное отношение к защите прав человека. Это дополнительная гарантия ответственности высоких должностных лиц перед украинским народом и международным сообществом, ведь Международный уголовный суд будет содействовать Украине в осуществлении справедливого правосудия»,- заявил депутат.