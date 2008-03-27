”Выходцы” из Нашей Украины создали Единый центр

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС) Игорь КРИЛЬ возглавил Единый Центр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Единого Центра, съезд партии состоялся сегодня в Киеве.

На съезде избран политический совет, президиум и лидер партии.

В состав политсовета партии избраны 35 лиц. В президиум партии вошли народные депутаты Украины Оксана БИЛОЗИР, И.КРИЛЬ, Олеся ОРОБЕЦ, Михаил ПОЛЯНЧИЧ, Виктор ТОПОЛОВ, председатель Херсонской облгосадминистрации Борис СИЛЕНКОВ, а также заместитель председателя Фонда развития гражданского общества Леся ТАРАН.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля, член политического совета партии «Народный Союз Наша Украина», заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии НСНУ, народный депутат Украины М.ПОЛЯНЧИЧ, заместитель председателя партии, народный депутат И.КРИЛЬ, член президиума НСНУ, народный депутат В.ТОПОЛОВ, член политсовета партии, народный депутат О.БИЛОЗИР и член политсовета, народный депутат Василий ПЕТЕВКА объявили о своем выходе из «Народного Союза Наша Украина». До этого, 15 февраля из партии “Наша Украины” вышел глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА

Бывшие члены НСНУ заметили, что некоторые члены «Нашей Украины» начали использовать партию для удовлетворения собственных амбиций. Кроме того, они отметили, что руководство НСНУ нарушает устав партии, «из-за несостоятельности и нежелания использования коллективного опыта актива партии образовалась большая дистанция между партийными лидерами и рядовыми партийцами”.