Катастрофа Ил-76 под Луганском: Зеленский приехал на церемонию чествования памяти погибших (фото, видео)

Глава государства возложил цветы к Колоколу памяти.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на церемонию чествования памяти погибших военных в катастрофе ИЛ-76 под Луганском.

Читайте такжеУкраина чтит память погибших в катастрофе Ил-76 под Луганском (видео)

Во время церемонии Зеленский возложил цветы к Колоколу памяти вместе с министром обороны Степаном Полтораком и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, сообщает ТСН.

Мероприятие состоялось в Зале памяти ВСУ на территории Министерства обороны.

Как сообщал УНИАН, военно-транспортный самолет ИЛ-76 был сбит боевиками под Луганском в ночь на 14 июня 2014 года во время захода на посадку. Тогда в аэропорту Луганска в окружении были десантники 80 ДШБ. ИЛ-76 должен был доставить боеприпасы, технику и личный состав. На борту самолета находилось 9 членов экипажа и 40 десантников. Все они погибли.