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Катастрофа Ил-76 под Луганском: Зеленский приехал на церемонию чествования памяти погибших (фото, видео)

10:06, 14 июня 2019
Политика
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Сегодня чтят память жертв катастрофы Ил-76 / Скриншот

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Во время церемонии Зеленский возложил цветы к Колоколу памяти вместе с министром обороны Степаном Полтораком и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, сообщает ТСН.

Мероприятие состоялось в Зале памяти ВСУ на территории Министерства обороны.

Как сообщал УНИАН, военно-транспортный самолет ИЛ-76 был сбит боевиками под Луганском в ночь на 14 июня 2014 года во время захода на посадку. Тогда в аэропорту Луганска в окружении были десантники 80 ДШБ. ИЛ-76 должен был доставить боеприпасы, технику и личный состав. На борту самолета находилось 9 членов экипажа и 40 десантников. Все они погибли.

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Теги: #катастрофа#Луганск#Ил-76