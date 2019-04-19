Дело сбитого Ил-76 под Луганском: родственники погибших и военные требуют пересмотра дела (видео)

Накануне суд принял решение, согласно которому гибель командира экипажа Александра Белого не является следствием российской агрессии.

Военные и родственники бойцов, которые погибли в 2014 году в результате сбития боевиками самолета Ил-76, требуют пересмотра дела после скандального решения Мелитопольского суда.

Читайте такжеРоссия может превратить войну на Донбассе в полномасштабную за время - Муженко

Об этом говорится в сюжете ТСН. Накануне Мелитопольский горрайонный суд принял решение, согласно которому гибель командира экипажа Александра Белого не является следствием российской агрессии.

Трагедия произошла в начале антитеррористической операции. Самолет ИЛ-76, на борту которого находились 40 десантников и 9 членов экипажа, был сбит во время захода на посадку в Луганский аэропорт.

Вдова командира экипажа Александра Белого подала иск осенью прошлого года. После шестимесячного разбирательства суд решил, что Россия не виновата. В решении суда, выданному вдове погибшего, указано лишь вступительную и резолютивную часть, без мотивировочной части, где суд аргументирует свое решение.

Военные и родственники погибших считают, что такое решение может стать очень опасным прецедентом.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 июля 2014 года при заходе на посадку в Луганский аэропорт был сбит транспортный самолет Ил-76. На борту находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Самолет должен был доставить боеприпасы, продукты, а также подкрепление украинским военнослужащим, которые находились в окружении боевиков «ЛНВ» и российских военных. 27 марта 2017 года Павлоградский городской суд Днепропетровской области признал виновным в служебной халатности, что привела к гибели летчиков и десантников, генерал-майора Виктора Назарова и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Назаров подал апелляцию, рассмотрение которой продолжается и до сих пор. На этот момент генерал Назаров находится на свободе.