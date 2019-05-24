"Был приятно удивлен": Хомчак рассказал, какое впечатление произвел на него Зеленский

По словам Хомчака, верховный главнокомандующий - это ответственность, но эта должность не значит, что он «царь».

Новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, что новый президент Владимир Зеленский произвел на него впечатление энергичного человека, который точно знает, чего хочет.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, ТСН и ТСН Тиждень.

«Лично я познакомился с нынешним президентом после его победы во втором туре, даты не помню», - заявил он.

По словам Хомчака, с ним связалась помощница Зеленского и пригласила на встречу с будущим президентом.

Генерал сказал, что он поговорил с Зеленским еще до инаугурации 21 мая. «Это было до инаугурации, за несколько дней мы встретились, и я впервые познакомился с президентом лично», - добавил он.

«Знали мы его как человека, который много лет точно умел находить проблемы власти и остро их освещать - это мы знали, потому что у каждого есть свое впечатление о каждом человеке», - отметил Хомчак.

По его словам, во время встречи ему не было обещано никаких должностей. «Ничего не предлагалось, это было просто общение. Был задан вопрос, на каком языке вы хотите общаться. Я сказал, что мне все равно, на каком языке общаться. Президент предложил общаться на украинском языке, и мы общаться на украинском, причем нормально. То, что я слышал во время избирательной кампании, оказалось совсем не таким», - добавил он.

«Мы говорили о жизни, об Иловайске меня расспрашивал президент. Он хотел об этом слышать, потому что много есть инсинуаций по этому поводу, много ложной информации ... Я ему кратко рассказал, потому что даже если просто описать всю картину, надо не 5 минут и не 10. Затем мы пообщались о том, какую я должность занимаю, кем я был», - добавил генерал.

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«Я так понимаю, это было знакомство. Меня президент изучал. Я видел, каким взглядом он смотрит - это был взгляд не артиста, это был взгляд психолога, который конкретно изучал все. Заглядывал куда-то туда, внутрь», - отметил начальник Генштаба.

На вопрос о том, какое на него произвел Зеленский впечатление именно как верховный главнокомандующий, Хомчак ответил: «Я вам скажу, я был очень удивлен, потому что он задавал вопросы с пониманием дела. Когда человек, в военной сфере не является специалистом, но задает вопрос с пониманием, - есть диалог. Я, честно говоря, был приятно удивлен, что так он понимает, что он хочет ».

Кроме того, начальник Генштаба прокомментировал упреки оппонентов Зеленского во время избирательной кампании о том, что он якобы будет слабым верховным главнокомандующим.

«Мне трудно понять, как человек может сказать, кем кто будет. Даже известные мольфары или пророки говорили одно, а происходит не так. Я бы на себя не брал ответственность сказать, каким кто будет. Но то, что я увидел Владимира Александровича, когда я с ним пообщался, - я увидел цепкого человека, который берется, который интересуется, не просто задает вопрос ради того, чтобы их поставить», - заявил он.

«Был живой процесс, есть интерес, есть энергия, которая к чему-то ведет. Это очень большая сила, когда у человека энергия и он чего-то хочет. Таким мое впечатление было ... Спрогнозировать - я хочу сказать, что верховный главнокомандующий - это, прежде всего, ответственность, но это не значит, что это царь, который один определяет, как все будет, потому что для этого есть еще очень много чиновников , подготовленных, знающих, которые участвуют и коллегиально принимают решение, и потом они выполняются», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Зеленский назначил Хомчака начальником Генштаба ВСУ вместо Виктора Муженко.

Хомчак родился в июне 1967 года, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, с 2016 года занимал должность начальника штаба Сухопутных войск ВСУ.