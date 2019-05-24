"Переволновался": Хомчак объяснил, почему командующий ССО не отдал честь Зеленскому

По словам главы Генштаба, о демарше генерала Лунева перед Зеленским речь не идет.

Командующий Силами специальных операций Игорь Лунев не будет отвечать за то, что не отдал честь во время поздравления новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил назначенный глава Генштаба Руслан Хомчак, передает ТСН.

По его словам, Лунев просто переволновался.

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"Я в этом не вижу никакого двойного дна. Я хорошо знаю этого генерала. Никаких вызовов он не бросает. Он добросовестный, порядочный генерал, который исполняет обязанности. Возможно, переволновался", - считает Хомчак.

Напомним, в день инаугурации Владимира Зеленского, председатель СБУ Василий Грицак и командующий силами спецопераций Игорь Лунев не отдали честь верховному главнокомандующему.

Грицак и Лунев, как и все другие генералы, должны были приветствовать главнокомандующего, назвав имя, род войск и обязательно приложить к голове руку, чего они не сделали, тем самым не выполнив часть военного приветствия со старшим по званию.

Что касается министра обороны Степана Полторака и министра МВД Арсена Авакова, которые также не отдали честь Зеленскому, то в связи с тем, что они имеют статус гражданских лиц, по протоколу они не обязаны это делать.