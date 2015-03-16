Аваков объяснил, откуда у сына деньги на элитную квартиру

Об этом министр внутренних дел Украины сообщил на своей странице в Фейсбуке, упомянув распространенную в СМИ информацию о том, что его сын купил элитную квартиру в Киеве.

Читайте такжеСын Авакова обзавелся элитной квартирой за $1 миллион - СМИ

По словам министра, Александр занимается собственным бизнесом и теми активами, что перешли к нему после того, как отец перешел на госслужбу.

"Его бизнес расположен в Италии, Литве и Украине. Учитывая, видимо рассчитанную на сенсацию публикацию, а так же публичный характер моей работы - считаю необходимым пояснить и о его имуществе", - написал Аваков.

Министр соообщил, что Александр владеет квартирой в Харькове и в Киеве. Киевская квартира куплена им 28 мая 2014 года - 233,4 м2 жилой (375,2 м2 общей площадью) с парковочным местом - общей стоимостью 4 410 тыс. грн.

"Несомненно и доходы и это приобретение будет отражено в его декларации за 2014год, как и выплата соответствующих налогов", - пообещал Аваков.

Также он подчеркнул, что на госслужбе сын не служил, но в августе 2014 года пошел добровольцем в Батальон специального назначения МВД "Киев-1", формировавшийся из добровольцев. Службу нес в Славянске, Красном лимане, Краматорске, Курахово. 17 февраля 2015 года уволен в запас.

"Если Саша сочтет нужным - по своей работе и декларации - добавит сам", - подытожил Аваков.

Недвижимое и движимое имущество:

То же, что и в 2013 году: квартира в г. Чугуеве Харьковской обл. ( перешедшая в собственность как наследство от умерших родителей), две квартиры в Харькове.

Доходы жены Аваковой И.Д. - будут развернуто поданы отдельной декларацией - но в своей декларации указываю общие суммарные цифры. Тут распишу неформально подробнее.

Зарплата в АО "Инвестор" (Харьков) - 20 215, 68 грн

Доход от продажи акций за рубежом - 1 563 220 евро. (Это сумма дохода к налогообложению от продажи доли фабрики по производству сыра в Италии, проданной в октябре 2014 года. Доля в этом производстве принадлежала моей семье еще с 2004 года, задолго до того как стал работать на государственных должностях).

Все налоги по моим и супруги доходам будут исчислены и выплачены по факту подачи деклараций до 1 апреля 2015г. Суммы налогов очень приличные получаются - нужно считать, но около 5 млн. грн.

__

И чтобы завершить про свою жизнь - по работе использую два служебных автомобиля министерства - один фольскваген, один бронированный мерседес. Имею личное наградное огнестрельное оружие. Стреляю чуть хуже премьера smile emoticon

Живу в Киеве в гостинице "Киев" в номере площадью 11,5 м2 .