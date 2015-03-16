Аваков пообещал поставить камеры на всех крупных трассах

15:13, 16 марта 2015
Общество
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В МВД хотят ввести видеонаблюдение за всеми крупными трассами в стране

Аваков пообещал поставить камеры на трассах

Об этом сегодня во время заседания сообщил министр МВД Арсен Аваков, передает Еспресо.TV.

"Я за то, чтобы функции транспортной инспекции были исчерпывающими. Патруль внутри городов будет выполнять и функции ГАИ, на трассах будет присутствовать тот же патруль с функциями дорожной полиции. Это будет только специальная дорожная полиция на больших трассах.Основной наш козырь, наша инновация - видеонаблюдение по всей трассе по дороге",- отметил Аваков.

Читайте такжеЯценюк поручил срочно засыпать в ямы на дорогах миллиард гривень"Нами подготовлены изменения в дорожный административный кодекс о разрешении фиксации всех нарушений вдоль всех трасс, о соответствующих санкциях за это, и о полномочиях новой патрульной службы",- подчеркнул Аваков.

По словам министра, МВД готово все это внести в парламент полным пакетом следующей неделе. "Мы готовы внести все вместе, как законопроект о национальной милиции, о патрульной службе и реформировании МРЭО",- отметил министр.

"Внедрение этих вещей даст нам базово уменьшать травмоопасность на дорогах",- резюмировал Аваков

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