Аваков пообещал поставить камеры на всех крупных трассах

Об этом сегодня во время заседания сообщил министр МВД Арсен Аваков, передает Еспресо.TV.

"Я за то, чтобы функции транспортной инспекции были исчерпывающими. Патруль внутри городов будет выполнять и функции ГАИ, на трассах будет присутствовать тот же патруль с функциями дорожной полиции. Это будет только специальная дорожная полиция на больших трассах.Основной наш козырь, наша инновация - видеонаблюдение по всей трассе по дороге",- отметил Аваков.

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По словам министра, МВД готово все это внести в парламент полным пакетом следующей неделе. "Мы готовы внести все вместе, как законопроект о национальной милиции, о патрульной службе и реформировании МРЭО",- отметил министр.

"Внедрение этих вещей даст нам базово уменьшать травмоопасность на дорогах",- резюмировал Аваков