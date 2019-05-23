Луценко похвастался успехами и раскритиковал НАБУ за «нулевые результаты» (видео)

Генпрокурор заявил, что САП и НАБУ явно не справились с поставленными задачами.

Генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что его ведомство вместе с коллегами успешно ведет борьбу с коррупцией «категории Б», в то время как САП и НАБУ провалили борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти.

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Свое мнение Луценко обосновал в видеообращении, обнародованном в Facebook, комментируя разговоры о необходимости заменить руководителей правоохранительных органов.

«Хотел бы, чтобы мы сразу разобрались – кто работал, а кто саботировал поставленные законом задачи», - указал генпрокурор.

По словам Луценко, закон фактически создал две правоохранительные структуры, которые должны противодействовать коррупции.

«Первая из них – это генеральная прокуратура Украины, которая вместе со своими коллегами из национальной полиции, фискальной службы, Службы безопасности Украины и новосозданного Государственного бюро расследований должна противодействовать коррупции категории «Б». Категория «Б», говоря простым, человеческим языком – это коррупция от главы сельсовета до заместителя губернатора, при условии, если они не украли больше миллиона гривень», - отметил глава ГПУ.

За борьбу с коррупцией категории «А», как утверждает Луценко, отвечает другая группа правоохранительных органов.

«Это специализированная антикоррупционная прокуратура, абсолютно независимая от нас, и подчиненное ей Национальное антикоррупционное бюро... Категория «А» - это противодействие коррупции губернатора, депутата Верховной Рады, министров, вице-премьеров, премьер-министров, высших должностных лиц государства», - указал он.

Далее генпрокурор решил сравнить результаты борьбы в различных категориях.

«Результаты Генеральной прокуратуры Украины достаточно известны. Мы имеем, вместе с нашими коллегами, 2876 приговоров коррупции. Не арестов, не отправленных в суд дел, а приговоров коррупционерам категории «Б». Также мы совместно вернули государству украденные 125 млрд гривень», - указал он.

«Какой же результат противодействия большой коррупции? Как говорят, «крупной рыбе», которую должны были поймать НАБУ и САП? За те же три года они имеют очень простые результаты: 0 приговоров и 450 млн грн, возвращенных в бюджет. С моей точки зрения, абсолютно объективно, за три года это очень разные результаты», - резюмировал Луценко.

Луценко заявил, что САП и НАБУ явно не справились с поставленными задачами.

«Хочу сказать, именно НАБУ, которое много говорит, но показывает нулевой результат, руководитель которого назначается указом президента, с моей точки зрения, должен ответить за провал борьбы с высокопоставленной коррупцией первым», - подытожил генпрокурор.

Напомним, дела НАБУ и САП должен рассматривать Высший антикоррупционный суд Украины, который формируется в соответствии с судебной реформой 2016 года. Однако, Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде лишь 7 июня прошлого года, а президент подписал его 11 июня.

Законом устанавливается, что суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины. Согласно закону, апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданных НАБУ и САП до момента создания Высшего антикоррупционного суда, не будут оспариваться в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции.

Ожидается, что Высший антикоррупционный суд начнет полноценно работать 5 сентября 2019 года.