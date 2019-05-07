В Антикоррупционном суде определились с датой начала работы

Судьи ВАС избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич.

Высший антикоррупционный суд начнет работать 5 сентября 2019 года. Сообщается, что решение о начале работы нового органа было принято собранием суда во время заседания 7 мая.

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Об этом сообщает "Громадське". Информация о начале работы Высшего антикоррупционного суда должна быть обнародована на веб-портале "Судебная власть" и в газете "Голос Украины".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 мая, судьи ВАС избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич.

2 августа 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", которым предусматривается установление организационной составляющей создания Антикоррупционного суда. Перед тем, 12 июля, Верховная Рада внесла изменения в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционный суд". Также были поддержаны поправки к закону о подотчетности апелляций в коррупционных делах, на принятии настаивали в Международном валютном фонде.