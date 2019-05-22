Планы первых зарубежных визитов Зеленского уже разработаны - Пристайко

Сообщение о первом зарубежном визите Зеленского как главы государства появится в ближайшее время.

Заместитель главы Администрации президента (АП) Вадим Пристайко заявил о разработанных планах первых зарубежных визитов президента Владимира Зеленского.

Читайте такжеПристайко рассказал, о чем говорил с Зеленским несколько часов

Об этом Пристайко сказал журналистам на брифинге, который транслировался в эфире канала "112-Украина". "У нас есть планы, которые мы разработали на ближайшие месяцы, куда совершит первые визиты новоизбранный президент", - сказал Пристайко.

При этом он уточнил, что о самом первом зарубежном визите Зеленского будет сообщено в ближайшее время.

Также заместитель главы АП добавил, что Зеленского приглашают на многие зарубежные мероприятия. "И мы сейчас выбираем, куда нам следует ехать, особенно в первые визиты", - сказал Пристайко.

При этом он добавил, что планы обсуждаются с президентом и объявление появится после его решения.