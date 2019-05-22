Зеленский планирует встретиться с представителями миссии МВФ на следующей неделе

Сейчас представители миссии проводят встречи с членами правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с представителями миссии Международного валютного фонда на следующей неделе, как и планировалось ранее.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте такжеМиссия МВФ продолжает работу в Украине: в Кабмине дали комментарий

«Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, находящейся в Киеве. Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано. Сейчас представители миссии проводят встречи с членами правительства», - сказано в сообщении.

Тем самым у президента опровергли информацию о том, что миссия фонда якобы прекратила работу в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 22 мая, в ряде СМИ появилась информация о досрочном прекращении работы миссии МВФ, прибывшей в Киев вчера, 21 мая, однако в украинском представительстве Фонда эту информацию опровергли, заявив, что миссия работает по ранее запланированному двухнедельному графику.