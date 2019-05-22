Зеленский назначил Пристайко заместителем главы АП

Соответствующий указ уже обнародован на сайте президента.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко на должность заместителя главы Администрации президента.

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Соответствующий указ главы государства №317/2019 от 22 мая обнародован на сайте президента.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем главы Администрации президента Украины", - говорится в документе.

Пристайко родился в Одесской области 20 февраля 1970 года. Окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли.

В 2012-2014 годах Пристайко занимал должность посла Украины в Канаде. С 2014 по 2017 год – был заместителем министра иностранных дел. В 2017 году был назначен главой миссии Украины при НАТО.

Накануне Пристайко заявлял, что готов возглавить Министерство иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, указом № 309 от 21 мая Зеленский назначил на должность заместителя главы Администрации президента заместителя министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елену Зеркаль. Позже указ исчез с официального сайта главы государства.

Сегодня, 22 мая, указом № 315 Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль заместителем главы АПУ как нереализованный.

Зеркаль пообещала объяснить ситуацию позже и заметила, что вопрос не в должности.

Другими заместителями главы Администрации президента назначены Юрий Костюк, Руслан Рябошапка и Кирилл Тимошенко.