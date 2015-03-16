Собчак назвала информацию о своем переезде из России преувеличенной

В понедельник "Коммерсант" сообщил, что Собчак решила на некоторое время покинуть Россию, поскольку ее имя фигурирует в так называемых "расстрельных списках", о которых писали в прессе после убийства Бориса Немцова. Об этом сообщает Русская-служба Би-би-си.

По данным издания, об отъезде Собчак стало известно в минувшую пятницу на ужине в честь выхода нового номера журнала L'Officiel - первого под ее руководством.

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При этом близкие друзья журналистки рассказали "Коммерсанту", что она уезжает не в силу собственной впечатлительности, а по рекомендации спецслужб. "Официально: друзья немного преувеличили про иммиграцию, ужин L'officiel действительно был душевным и с хорошим вином", - написала ведущая в своем "Твиттере".

О своем местонахождении Собчак пока не сообщает.