Собчак решила покинуть Россию по рекомендации спецслужб – СМИ

Об этом пишет "Коммерсантъ".

На ужине в честь выхода нового номера журнала L`Officiel — первого под ее руководством – в минувшую пятницу, Собчак сопровождали трое мужчин: супруг, актер Максим Виторган, и двое охранников.

После убийства политика Немцова в прессе появились данные о существовании так называемых расстрельных списков, в которых наряду с другими известными политиками и журналистами фигурирует фамилия Собчак.

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"Отменить премьеру спектакля "Женитьба" в Театре наций я не могла, как и этот ужин, но завтра же покину Россию на некоторое время", - сообщила по этому поводу Собчак.

Близкие друзья неофициально поясняли, что уезжает она не в силу собственной впечатлительности, а по рекомендации спецслужб.