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У Хорошковского опровергли сообщения о его возвращении в Украину

02:39, 22 мая 2019
Политика
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Валерий Хорошковский уехал из страны в конце 2012 года / фото УНИАН

Об этом 112.ua сообщили в пресс-службе бизнесмена, комментируя появившуюся в СМИ информацию о его возвращении в страну.

У бизнесмена добавили, что в самолете, прилетевшем в Киев, прилетела жена Хорошковского Елена, а не он сам.

Напомним, ранее журналисты проекта "Схемы: коррупция в деталях" сообщили, что Хорошковский вернулся в Украину чартерным рейсом во вторник, 21 мая. 

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Валерий Хорошковский уехал из страны в конце 2012 года и проживал в Монте-Карло. Политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала "Интер" занимал должности министра экономики в правительстве Януковича, председателя Службы безопасности при президентстве Януковича, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова. Входил в так называемую политическую группу Фирташа-Левочкина. Его выезд из Украины связывают с конфликтом с тогдашним премьером Хорошковский, в частности, выступил против повторного назначения Азарова на должность.

В 2014 году Валерий Хорошковский пытался вернуться в политику и баллотировался вторым номером по списку "Сильной Украины" Сергея Тигипко в Верховную Раду. Однако Хорошковский депутатом не стал, поскольку "Сильная Украина" не набрала необходимое количество голосов.

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Теги: #Хорошковский