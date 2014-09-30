Перед выборами Хорошковский вспомнил, что два года был заграницей из-за командировки

Об этом стало известно в ходе судебного рассмотрения жалобы кандидатов в депутаты Светланы Залищук, Мустафы Найема и Сергея Лещенко об отмене регистрации Хорошковского, сообщает Украинская правда.

В соответствии с письмом Пограничной службы, Хорошковский выехал из Украины 28 декабря 2012 в город Шамбери, Франция, и вернулся в Украину только 21 сентября 2014 года из города Тель-Авив, Израиль.

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В свою очередь, адвокаты Хорошковского настаивают, что отсутствие в течение почти двух лет в Украине не является основанием для отмены его регистрации, поскольку в это время он был командирован фирмой "Киевская правовая компания" заграницу.

На сайте ЦИК Валерий Хорошковский также указан как председатель Совета юристов ООО "Киевская правовая компания".

Однако в ходе разбирательства возникло несоответствие между документами, представленными Хорошковским.

Так, 15 сентября 2014 года датирован протокол съезда партии "Сильная Украина", где Хорошковский указан как "временно не работающий".

16 сентября Хорошковский подал в ЦИК автобиографию, где указал, что с 2012 года "временно не работает".

17 сентября Хорошковскому под анестезией была сделана операция на плече в Израиле.

После этого он 21 сентября подает в ЦИК "уточненную" автобиографию, где Хорошковский "вспоминает", что с декабря 2012 по 2014 год он работает председателем совета юристов в фирме "Киевская правовая компания".

Фото : Украинская правда

Эта же компания отправила Хорошковского за границу на 14 месяцев, с декабря 2012 по март 2014. На основании этого Хорошковский пытается доказать, что он не нарушает норму о 5 годах проживания в Украине.

В свою очередь, адвокат истцов Татьяна Козаченко настаивает, что закон о выборах не позволяет регистрировать Хорошковского, поскольку "проживание в Украине по этому закону означает... 3) пребывания граждан Украины в установленном законодательством порядке в командировке за пределами Украины в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, международных организациях и их органах".

В свою очередь, командировки Хорошковского заграницу от имени частной фирмы не является командировкой за пределы Украины в международные организации и их органы".

Согласно публикациям в журнале "Форбс", Хорошковский во время отсутствия в Украине жил в Лондоне и Монако, а также путешествовал по Европе на своей яхте.