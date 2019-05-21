В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский - СМИ

В 2014 году Валерий Хорошковский пытался вернуться в украинскую политику и баллотировался в народные депутаты.

В Украину после шести лет отсутствия вернулся один из топ-чиновников и экс-глава СБУ времен Виктора Януковича Валерий Хорошковский.

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Об этом со ссылкой на совместный с телеканалом "UA:Первый проект "Схемы: коррупция в деталях" сообщает радио Свобода. По информации журналистов, Хорошковский прибыл в Киев чартерным рейсом во вторник, 21 мая. Это СМИ подтвердили три независимых друг от друга источника. Подробностей этого события пока нет.

Хорошковский уехал из страны в конце 2012 года и проживал в Монте-Карло. Политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала "Интер" занимал должности министра экономики в правительстве Януковича, председателя Службы безопасности при президентстве Януковича, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова. Входил в так называемую политическую группу Фирташа-Левочкина. Его выезд из Украины связывают с конфликтом с тогдашним премьером Хорошковский, в частности, выступил против повторного назначения Азарова на должность.

В 2014 году Валерий Хорошковский пытался вернуться в политику и баллотировался вторым номером по списку "Сильной Украины" Сергея Тигипко в Верховную Раду. Однако Хорошковский депутатом не стал, поскольку "Сильная Украина" не набрала необходимое количество голосов.