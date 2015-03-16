СМИ: Путин страдает от болей в спине и лечится у австрийских специалистов
Президент РФ Владимир Путин в настоящее время проходит лечение у ортопеда из Австрии.
Врач даже прилетал в Москву для осмотра и оказания помощи главе российского государства, сообщают журналисты австрийской газеты Kurier am Sonntag, сообщает ZN.UA.
Издание не называет источник данной информации, которая была размещена на его веб-сайте, также не приводится фамилия доктора. Газета соообщает, что Путин страдает от болей в спине и вынужден был прибегнуть к помощи австрийского медика. Таким образом, австрийские журналисты объясняют долгое отсутствие президента России на публике.
Напомним, Путин уже неделю не появляется на публике. Последний раз перед журналистами президент России появился еще 5 марта. Ранее ряд блоггеров и СМИ высказали предположения, что Путин умер.
Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Путин здоров, а в изменениях в его графике ничего экстраординарного нет.