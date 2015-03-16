СМИ: Путин страдает от болей в спине и лечится у австрийских специалистов

Врач даже прилетал в Москву для осмотра и оказания помощи главе российского государства, сообщают журналисты австрийской газеты Kurier am Sonntag, сообщает ZN.UA.

Издание не называет источник данной информации, которая была размещена на его веб-сайте, также не приводится фамилия доктора. Газета соообщает, что Путин страдает от болей в спине и вынужден был прибегнуть к помощи австрийского медика. Таким образом, австрийские журналисты объясняют долгое отсутствие президента России на публике.

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Напомним, Путин уже неделю не появляется на публике. Последний раз перед журналистами президент России появился еще 5 марта. Ранее ряд блоггеров и СМИ высказали предположения, что Путин умер.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Путин здоров, а в изменениях в его графике ничего экстраординарного нет.