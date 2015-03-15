Ярош стане радником начальника Генштабу - волонтер
23:08, 15 марта 2015Политика
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Лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош будет назначен на должность советника начальника Генштаба
Ярош станет советником начальника Генштаба
Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук волонтер Татьяна Рычкова.
"... И действительно, слухи не беспочвенны, Дмитрий Ярош будет назначен на должность советника НГШ. Прежде всего необходимо наладить координацию с добровольческим движением для лучшего взаимодействия с ВСУ в зоне АТО. Именно Дмитрий сможет конструктивно работать в данном направлении", - написала она.
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