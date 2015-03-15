Ярош стане радником начальника Генштабу - волонтер

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук волонтер Татьяна Рычкова.

"... И действительно, слухи не беспочвенны, Дмитрий Ярош будет назначен на должность советника НГШ. Прежде всего необходимо наладить координацию с добровольческим движением для лучшего взаимодействия с ВСУ в зоне АТО. Именно Дмитрий сможет конструктивно работать в данном направлении", - написала она.

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