Порошенко: Происходит постепенная деэскалация ситуации на востоке Украины

Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1».

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"На сегодняшний день мы можем констатировать, сдержанно констатировать, что происходит постепенная деэскалация", - отметил Порошенко.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко заявил в интервью телеканалу «1+1», что в случае нового витка российской агрессии Украина немедленно получит летальную оружие.