Порошенко: Происходит постепенная деэскалация ситуации на востоке Украины
20:52, 13 марта 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет о постепенной деескалации ситуации на востоке Украины.
Происходит постепенная деэскалация - Порошенко / Фото УНИАН
Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1».
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"На сегодняшний день мы можем констатировать, сдержанно констатировать, что происходит постепенная деэскалация", - отметил Порошенко.
Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко заявил в интервью телеканалу «1+1», что в случае нового витка российской агрессии Украина немедленно получит летальную оружие.
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