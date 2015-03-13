Порошенко: Происходит постепенная деэскалация ситуации на востоке Украины

20:52, 13 марта 2015
Политика
3226 0

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о постепенной деескалации ситуации на востоке Украины.

Фото УНИАН

Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1».

Читайте такжеСегодня 1+1 покажет большое интервью с Порошенко

"На сегодняшний день мы можем констатировать, сдержанно констатировать, что происходит постепенная деэскалация", - отметил Порошенко.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко заявил в интервью телеканалу «1+1», что в случае нового витка российской агрессии Украина немедленно получит летальную оружие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter