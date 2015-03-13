Порошенко: В случае нового витка российской агрессии Украина немедленно получит летальное оружие

Об этом он заявил в интервью телеканалу «1+1», сообщает пресс-служба президента.

«Если будет начат новый виток агрессии против Украины, могу уверенно утверждать, что мы немедленно получим и летальное оружие, и новую волну санкций против агрессора. Мы будем действовать жестко и скоординированно», – сказал Порошенко.

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Он выразил уверенность в том, что Евросоюз, США и другие государства продолжат поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность, в том числе – оружием, если это понадобится.

Президент сообщил, что Украина имеет контракты с рядом стран ЕС на поставки оружия, в том числе – летального. Он напомнил, что официальное эмбарго Евросоюза на поставки оружия Украине было снято.

Порошенко назвал судьбоносным решение президента США Барака Обамы о поставке Украине оборонного оружия, что включает бронетехнику, тактические беспилотные летательные аппараты, контрбатарейные станции. По его словам, эти средства повышают точность и эффективность украинского оружия, а тепловизоры и радары для выявления движения помогают противостоять разведывательно-диверсионным группам противника.

«В чем отличие позиции Украины и позиции России? Украине доверяют, потому что Украина четко и неуклонно выполняет все договоренности, которые она взяла на себя», – сказал Порошенко и напомнил, что Украина обещала прекратить огонь, отвести тяжелое вооружение, и все выполнила.

Он также отметил, что Украина не ослабляет свою обороноспособность. «Мы используем это время для того, чтобы восстановить поврежденную технику. Сейчас проходят интенсивные боевые учения, по наиболее танкоопасным направлениям происходит минирование, и строятся инженерные сооружения по новым планам и проектам», – сказал Порошенко.

Интервью главы государства на телеканале «1+1» выйдет в эфир сегодня в 20.05.