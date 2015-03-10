Обама: Запад должен поддерживать суверенитет Украины, несмотря на угрозу агрессии

Об этом заявил в понедельник президент Соединенных Штатов Барак Обама в Белом доме перед переговорами с председателем Евросовета Дональдом Туском, пишет РИА Новости

."Главной темой переговоров будет Украина. Мы должны поддерживать крепкое единство в плане санкций против РФ", — сказал Обама.

Президент США считает, что Запад должен "поддерживать украинский суверенитет", даже если столкнется с "угрозой агрессии".

Также Обама обратил внимание на "серьезные вызовы, с которыми сталкивается экономика Украины".

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"Мы должны обеспечить, чтобы на 90% территории Украины, которые контролирует правительство в Киеве, наблюдалось экономическое развитие", — сказал он.

Со своей стороны, Туск заявил о необходимости единства между США и ЕС.

"Мы ясно можем видеть… что нас пытаются разделить", — сказал он. По его словам, "сейчас лучшее время для возрождения веры в наше сообщество".

Перед визитом в США Туск заявлял, что в настоящий момент "невозможно" добиться единства среди стран-членов ЕС по вопросу новых санкций против России.