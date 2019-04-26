Слова жены украинского нардепа о языковом законе вызвали споры в сети

Пользователи соцсети раскритиковали слова Топольской и посоветовали ей изучить историю Украины.

Супруга народного депутата Сергея Лещенко, диджей Анастасия Топольская, назвала принятый Радой языковой закон "тотальной украинизацией".

Об этом она завила в комментариях к посту исполнительницы ONUKA в Instagram.

"Сегодняшний закон (языковой, - Ред.) – это так важно! Но страна начинается с каждого из нас. Ежеденевно. Спасибо каждому, кто искренне верит, усердно работает и живет позитивными мыслями", - написала ONUKA.

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В ответ на обсуждение целесообразности языкового закона супруга нардепа Лещенко написала, что принятый закон – не что иное, как "тотальная украинизация", а сам закон якобы "ущемляет в правах" ее как русскоговорящую украинку.

"При всем уважении я не согласна. Знать язык - это одно. А этот закон - тотальная украинизация, который меня как русскоговорящую украинку ущемляет в правах. Плюс я сомневаюсь, что при таком законе Донбасс и Крым захотят когда-либо вернуться. Ничего хорошего, чистый псевдопатриотизм и манипуляция. Смотри чуть глубже, Ната. Нигде в Европе такого нет", - написала Топольская.

В ответ пользователи соцсети раскритиковали слова Топольской и посоветовали ей изучить историю Украины.

"Все мы историки. Я говорю о современном мире. Не будьте инструментом, которым эти тухлые тела в Раде добиваются вашей поддержки. Это же чистый развод и юзерство. Что за комплексы у вас насчет языка?", - ответила диджей.

Отметим, что сам нардеп Лещенко не присутствовал в Раде во время голосования за языковой закон.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон поддержали 278 народных депутатов.