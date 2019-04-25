Как Рада принимала языковой закон: фоторепортаж УНИАН

Сегодняшний день в парламенте оказался богатым на эмоции.

25 апреля 2019 года Верховная Рада наконец приняла закон о государственном языке, и ради голосования в парламент наконец пришло большинство депутатов. Собрался почти полный сессионный зал Рады!

Большинство депутатов радовались принятию закона о языке, особенно, спикер парламента Андрей Парубий и главный идеолог законопроекта Николай Княжицкий.

А вот большинство экс-регионалов, которые чуть ли не единственные были против принятия закона об украинском языке и до последнего высказывались неодобрительно, кажется, не очень радовались. Как вот, например, Юлия Левочкина.

Однако в целом зал встретил принятие законопроекта аплодисментами, а потом все вместе пели Гимн Украины.

Часть депутатов пришли на заседание в вышиванках, а фракция "Народного фронта" даже подготовила тематические футболки.

Пришли в Раду и почетные гости - экс-президент Виктор Ющенко и патриарх Филарет, а также члены Кабмина по гуманитарным вопросам, общественные активисты и участники боевых действий.

Также вернулась к работе в Раде нардеп Надежда Савченко, которая принесла в парламент... гранат, то есть фрукт.

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