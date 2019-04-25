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Как Рада принимала языковой закон: фоторепортаж УНИАН

15:11, 25 апреля 2019
Политика
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25 апреля 2019 года Верховная Рада наконец приняла закон о государственном языке
25 апреля 2019 года Верховная Рада наконец приняла закон о государственном языке /  © Фото УНИАН
Наконец в сессионный зал парламента пришло много депутатов
Наконец в сессионный зал парламента пришло много депутатов  /  © Фото УНИАН
Большинство депутатов радовались принятию закона о языке
Большинство депутатов радовались принятию закона о языке /  © Фото УНИАН
Особенно спикер парламента Андрей Парубий и главный идеолог законопроекта Николай Княжицкий
Особенно спикер парламента Андрей Парубий и главный идеолог законопроекта Николай Княжицкий /  © Фото УНИАН
А вот экс-регионалка Юлия Левочкина, кажется, не очень обрадовалась
А вот экс-регионалка Юлия Левочкина, кажется, не очень обрадовалась /  © Фото УНИАН
Зал встретил принятие законопроекта аплодисментами
Зал встретил принятие законопроекта аплодисментами /  © Фото УНИАН
Почетные гости на заседании Рады
Почетные гости на заседании Рады /  © Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
А потом все вместе пели Гимн Украины
А потом все вместе пели Гимн Украины /  © Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
Часть депутатов пришли на заседание в вышиванках
Часть депутатов пришли на заседание в вышиванках /  © Фото УНИАН
Фракция ''Народного фронта'' даже подготовила тематические футболки
Фракция "Народного фронта" даже подготовила тематические футболки /  © Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
Пришли в Раду и уважаемые гости - экс-президент Виктор Ющенко и патриарх Филарет
Пришли в Раду и уважаемые гости - экс-президент Виктор Ющенко и патриарх Филарет /  © Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
Также присутствовали члены Кабмина по гуманитарным вопросам
Также присутствовали члены Кабмина по гуманитарным вопросам /  © Фото УНИАН
Спикер Андрей Парубий во время выступления в Раде
Спикер Андрей Парубий во время выступления в Раде /  © Фото УНИАН
Нардеп Надежда Савченко вернулась к работе в Раде
Нардеп Надежда Савченко вернулась к работе в Раде /  © Фото УНИАН
Савченко принесла в Раду гранат
Савченко принесла в Раду гранат /  © Фото УНИАН
И напоследок - счастливая нардеп Ольга Червакова
И напоследок - счастливая нардеп Ольга Червакова /  © Фото УНИАН

25 апреля 2019 года Верховная Рада наконец приняла закон о государственном языке, и ради голосования в парламент наконец пришло большинство депутатов. Собрался почти полный сессионный зал Рады!

Наконец в сессионный зал парламента пришли много депутатов / Фото УНИАН

Большинство депутатов радовались принятию закона о языке, особенно, спикер парламента Андрей Парубий и главный идеолог законопроекта Николай Княжицкий.

Большинство депутатов радовались принятию закона о языках / Фото УНИАН
Особенно спикер парламента Андрей Парубий и главный идеолог законопроекта Николай Княжицкий / Фото УНИАН

А вот большинство экс-регионалов, которые чуть ли не единственные были против принятия закона об украинском языке и до последнего высказывались неодобрительно, кажется, не очень радовались. Как вот, например, Юлия Левочкина.

А вот экс-регионалка Юлия Левочкина, кажется, не очень обрадовалась / Фото УНИАН

Однако в целом зал встретил принятие законопроекта аплодисментами, а потом все вместе пели Гимн Украины.

Депутаты радовались принятию языкового закона / Фото УНИАН
Потом все вместе пели Гимн Украины / Фото УНИАН

Часть депутатов пришли на заседание в вышиванках, а фракция "Народного фронта" даже подготовила тематические футболки.

Часть депутатов пришли на заседание в вышиванках / Фото УНИАН
Фракция "Народного фронта" даже подготовила тематические футболки / Фото УНИАН

Пришли в Раду и почетные гости - экс-президент Виктор Ющенко и патриарх Филарет, а также члены Кабмина по гуманитарным вопросам, общественные активисты и участники боевых действий.

Пришли в Раду и почетные гости - экс-президент Виктор Ющенко и патриарх Филарет / Фото УНИАН
Почетные гости на заседании Рады / Фото УНИАН
Также присутствовали члены Кабмина по гуманитарным вопросам / Фото УНИАН

Также вернулась к работе в Раде нардеп Надежда Савченко, которая принесла в парламент... гранат, то есть фрукт.

Нардеп Надежда Савченко вернулась к работе в Раде / Фото УНИАН
Савченко принесла в Раду гранат / Фото УНИАН

Все подробности о принятый языковой закон Украины читайте на УНИАН.

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Новость в сюжете: Языковой закон Украины
Теги: #Верховная Рада#языковые законы#фоторепортаж УНИАН