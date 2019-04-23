Госбюро расследований проводит обыски в НАБУ

Пока о причинах следственных действий не сообщается.

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Читайте такжеДело о госизмене Трубы может расследовать Служба безопасности Украины - САП

Эту информацию УНИАН подтвердила пресс-секретарь Бюро Светлана Олифира.

«Мы можем подтвердить этот факт, но по всем деталям обращайтесь в орган следствия – в ГБР», - заявила она.

Олифира добавила, что НАБУ сотрудничает с ГБР, о причинах следственных действий не сообщается.

По ее словам, НАБУ некорректно комментировать ход проведения данного обыска.