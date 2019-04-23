Госбюро расследований проводит обыски в НАБУ
12:45, 23 апреля 2019Политика
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Пока о причинах следственных действий не сообщается.
ГБР пришло с обысками в НАБУ / фото replyua.net
Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
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Эту информацию УНИАН подтвердила пресс-секретарь Бюро Светлана Олифира.
«Мы можем подтвердить этот факт, но по всем деталям обращайтесь в орган следствия – в ГБР», - заявила она.
Олифира добавила, что НАБУ сотрудничает с ГБР, о причинах следственных действий не сообщается.
По ее словам, НАБУ некорректно комментировать ход проведения данного обыска.
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