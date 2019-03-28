Глава ГБР пожаловался на незаинтересованность нардепов в эффективной работе бюро

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба в очередной раз призывает народных депутатов внести изменения в законодательство и предоставить ГБР полномочия на ведение оперативно-розыскной деятельности.

Народные депутаты не заинтересованы в эффективной работе Государственного бюро расследований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил директор ГБР Роман Труба.

"В свое время законодатель забыл внести должность оперативного работника в перечень должностей ГБР. Это значит, что я до сих пор не могу объявить конкурс и выбрать оперативных работников. ГБР не имеет своих оперативных подразделений, и мы не можем вести наблюдение, снимать информацию с каналов связи и осуществлять собственные оперативные разработки. Я не могу сформировать управления специального назначения", - отметил Труба.

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Он напомнил, что еще в мае прошлого года депутаты в первом чтении приняли законопроект, которым предусмотрено предоставление работникам ГБР полномочий на оперативно-розыскную деятельность, однако до сих пор не вернулись к рассмотрению этого проекта закона.

"Можно сделать вывод, что народным депутатам ГБР не нужно, что им удобно, когда ГБР работает со связанными ногами", - сказал Труба.

По словам директора Бюро, если парламент восьмого созыва не внесет соответствующие изменения в законодательство, то он будет обращаться к народным депутатам следующего девятого созыва.

Как сообщал УНИАН, 17 мая 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований» (№5395-д).

Законопроектом предлагается внести изменения в закон о Государственном бюро расследований, которыми работникам ГБР предоставляется право на оперативно-розыскную деятельность, следственные (розыскные) и негласные следственные (розыскные) действия.