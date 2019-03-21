Пятая годовщина подписания политической части соглашения об ассоциации: это стало началом новой эпохи на пути Украины в ЕС и НАТО - Яценюк

Арсений Яценюк выразил убеждение, что членство Украины в ЕС и НАТО - это единственный способ завершить войну и единственный путь к долгосрочному миру и безопасности на европейском континенте.

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в пятую годовщину подписания политической части Соглашения об ассоциации с ЕС поделился своими ожиданиям о будущем Украины тогда и сейчас: "Мы станем членами ЕС и НАТО. Верил в это 5 лет назад. Верю в это сейчас".

"Пять лет назад я имел честь подписать от имени нашего государства политическую часть Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Это был исторический результат борьбы нашего народа за свободу и европейское будущее", - написал Яценюк в своем Facebook в четверг, 21 марта.

"Это был перелом. Начало новой эпохи. Точка нового отсчета", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что гордится достижениями обоих правительств, которые он возглавлял: "Наши действия в сотрудничестве с обществом и национальными политиками принесли важные результаты".

До этих результатов, напомнил он, относятся действие зоны свободной торговли с Европейским Союзом, безвизовый режим, энергетическая независимость от России: "К этим достижениям относятся тысячи сложных решений, которые считал целесообразным принимать, чтобы наш выбор стал реальным".

"Да, нам сегодня трудно. Мы пережили и переживаем сложные испытания. Но мы достигнем великой цели. Мы станем членами ЕС и НАТО", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Верил в это пять лет назад. Верю в это сейчас. И дело не только в мечты. Наше членство в ЕС и НАТО - это единственный способ завершить войну и единственный путь к долгосрочному миру и безопасности на европейском континенте. И мы победим", - написал Арсений Яценюк.