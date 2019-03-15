Осужденный за "убийство" Бабченко собрался выходить на свободу "по болезни" - суд уже назначил медосмотр

Ирпенский городской суд начал рассматривать просьбу так называемого "организатора убийства" в январе 2019 года.

Предприниматель Борис Герман, осужденный якобы за организацию "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, просит освободить его от наказания.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на материалы судебного дел. Защита Германа подала ходатайство об освобождении осужденного из колонии из-за тяжелой болезни.

Ирпенский городской суд начал рассматривать просьбу так называемого "организатора убийства" в январе 2019 года.

В частности, суд назначил врачебный осмотр Германа. Начальник колонии, в свою очередь, должен предоставить материалы личного дела мужчины и документы, характеризующие его поведение во время отбывания наказания.

Согласно данным судебного реестра, Герман отбывает наказание в Бучанской исправительной колонии (№85). Он сам участвовал в судебном заседании по видеоконференции.

Диана Назаренко, указанная адвокатом осужденного, подтвердила, что представляет интересы именно фигуранта дела Бабченко.

Однако защитница не стала комментировать болезнь Германа и сообщать дополнительную информацию. Она пообещала ответить на вопрос позже. На момент публикации новости связаться с Назаренко второй раз не получилось.

Позже адвокат прислала сообщение, в котором отметила, что не может ответить про состоянии Германа и место его нахождения, потому что такую информацию может сообщать только с разрешения клиента.

1 сентября 2018 года подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 мая 2017 года стало известно, что в Киеве убит российский оппозиционный журналист Аркадия Бабченко. 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что журналист жив, а инсценировка его убийства была спецоперацией.

СБУ задержала гражданина Украины Бориса Германа, которого, по данным СБУ, для организации убийства наняли российские спецслужбы. Аркадий Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года, имел возможность жить в Праге, но выбрал работу ведущим на крымскотатарском телеканале ATR в Киеве. Он объяснял решение уехать из России информацией о возможности открытия уголовного производства в отношении него.