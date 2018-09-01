Суд вынес приговор подозреваемому в организации покушения на журналиста Бабченко

Голосеевский районный суд Киева признал Германа виновным в данном преступлении.

Подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

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Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, передает радио Свобода. По его словам, соответствующее решение Голосеевский районный суд Киева принял 30 августа, признав Германа виновным.

«Он сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые нами в дальнейшем будут проверяться и документироваться», – сказал Грицак.

Ранее глава СБУ уже сообщал, что подозреваемый в деле об организации убийства Бабченко Борис Герман подписал соглашение со следствием. Такую информацию перед тем распространил и генпрокурор Юрий Луценко.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 мая стало известно, что в Киеве убит российский оппозиционный журналист Аркадия Бабченко. 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что журналист жив, а инсценировка его убийства была спецоперацией. СБУ задержала гражданина Украины Бориса Германа, которого, по данным СБУ, для организации убийства наняли российские спецслужбы.

Аркадий Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года, имел возможность жить в Праге, но выбрал работу ведущим на крымскотатарском телеканале ATR в Киеве. Он объяснял решение уехать из России информацией о возможности открытия уголовного производства в отношении него.