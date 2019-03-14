Филарет: скоро Украина будет праздновать победу над Россией

Он убежден, что необходим справедливый мир, а не мир в рабстве".

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет уверен, что Украина создала боеспособную армию и вскоре будет праздновать победу над страной-агрессором, Российской Федерацией.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время расширенного заседания Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума "Трансформация Украины" сегодня в Киеве.

"За время войны мы создали боеспособную армию. Сегодняшняя украинская армия - это не армия 2014 года. Сегодня она показала свою боеспособность, и мы верим и убеждены, что скоро будем праздновать победу над агрессором - Россией. Нам нужна победа, справедливый мир, не любой мир, к которому призывают некоторые. Нам мир в рабстве, в неволе не нужен, мы душу и сердце положим за нашу свободу", - сказал патриарх Филарет.

По его словам, мир Украине нужен также для того, чтобы страна вошла в Европейский Союз и НАТО.