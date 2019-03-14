Столтенберг: сегодня уже есть "много инструментов" для помощи Украине насчет вступления в НАТО

Генсек напомнил о Годовых национальных программах, заседаниях Комиссии Украина-НАТО и других механизмах партнерства, которые могут помочь усилить партнерство Украины с Альянсом.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что существует много инструментов для содействия евроатлантической интеграции Украины.

Об этом генеральный секретарь НАТО сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом он избежал четкого ответа на вопрос о возможности получения Украиной уже в этом году Плана действий относительно членства.

Так, на вопрос, может ли Украина в этом году ожидать присоединения к Программе расширенных возможностей НАТО (Enhance Opportunity Program) или к Плану действий относительно членства, и о том, как результат предстоящих президентских выборов может повлиять на реализацию этих целей, Столтенберг ответил: "Когда речь идет об Украине, я думаю, что у нас уже создано много различных инструментов. Мы имеем Годовую национальную программу, Комиссию Украина-НАТО, различные механизмы партнерства и деятельности, и, таким образом, мы уже имеем в действии много инструментов, которые могут быть использованы для усиления нашего партнерства и помощи Украине двигаться по пути евроатлантической интеграции".

Как сообщал УНИАН, 22 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает предоставления Плана действий по членству в НАТО с определением конкретной даты, когда Украина может стать 31-м членом Альянса.

10 марта 2018 года Порошенко заявлял, что решение "о повышении уровня амбиций Украины относительно Альянса" стало признанием реального состояния отношений Украины и НАТО. По словам президента, следующая цель Украины - План действий относительно членства. Он тогда сообщил, что в письме к Столтенбергу в феврале 2018 года официально зафиксировал стремление Украины стать членом Альянса. При этом в НАТО приняли к сведению письмо Порошенко с просьбой предоставить ПДЧ.