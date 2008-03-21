Мельниченко отказался от защиты ”Альфы”

Бывший майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО заявляет, что отказывается от физической охраны, которую в отношении него осуществляют сотрудники спецподразделения СБУ “Альфа”.

Об этом говорится в заявлении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО на имя в. и. обязанностей председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, копия которого передана агентству УНИАН.

“С 20.03.2008 года, начиная с 18.00, прошу меры безопасности во отношению ко мне не применять”, - в частности отмечается в документе.

Объясняя свое решение, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявляет, что считает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который является непосредственным руководителем В.НАЛИВАЙЧЕНКА, “адвокатом” экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ. В связи с чем Н.МЕЛЬНИЧЕНКО отмечает: “Я считаю аморальным, когда моя защита зависит от адвоката КУЧМЫ”.

При этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО выражает искреннюю благодарность офицерам “Альфы”, которые много лет защищали его жизнь, и заявляет, что будет считать за честь снова находиться под их охраной, но тогда, “когда ЮЩЕНКО добровольно даст показания Генеральной прокуратуре Украины”.

В то же время Н.МЕЛЬНИЧЕНКО не уточняет, о каких именно показаниях идет речь.