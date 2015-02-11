МИД Литвы: Итоги встречи лидеров ”нормандской четверки” в Минске должны оцениваться по развитию событий на Донбассе
23:58, 11 февраля 2015Политика
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявляет, что будущие итоги встречи лидеров ”нормандской четверки” в Минске должны оцениваться по развитию событий на Донбассе.
Итоги встречи лидеров ”нормандской четверки” должны оцениваться за развитием событий на Донбассе / facebook.com/TSPMI
Как сообщает Twitter МИД Литвы, об этом он заявил в эфире американского канала CNN.
”Итоги Минска должны оцениваться по развитию событий на месте”, - отметил он.
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