МИД Литвы: Итоги встречи лидеров ”нормандской четверки” в Минске должны оцениваться по развитию событий на Донбассе

Как сообщает Twitter МИД Литвы, об этом он заявил в эфире американского канала CNN.

”Итоги Минска должны оцениваться по развитию событий на месте”, - отметил он.

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