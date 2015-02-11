Порошенко на заседании Европейского Совета расскажет о ситуации в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в ходе заседания Петр Порошенко проинформирует лидеров государств Евросоюза о ситуации в Украине.

Читайте такжеТуск пригласил Порошенко на заседание Европейского Совета в четверг

"Во время нашей встречи мы будем обсуждать 3 важных темы: борьбу с терроризмом, ситуацию в Украине и отношения с Россией, экономический и монетарный Союз", - говорится в письме-приглашении президента Европейского Совета главам государств и правительств стран-членов ЕС на саммит.

По словам Дональда Туска, заседание начнется с обмена мнениями с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем. "Мы продолжим наше заседание информацией, которую сообщит нам президент Порошенко о последнем развитии ситуации в Украине", - отметил Дональд Туск.

Дискуссия относительно украинского вопроса и отношений с Россией будет продолжена во время обеда. "Мы оценим ситуацию и рассмотрим любые соответствующие действия", - подчеркнул он.

После этого главы государств и правительств стран ЕС в свете террористических атак в Париже и последних событий рассмотрят вопросы борьбы с терроризмом. "Мы согласуем заявление, в котором будут определены наши политические ориентиры, которые будут направлять нас в будущем", - подчеркнул Дональд Туск.

Последним вопросом повестки дня значится экономический и монетарный Союз.