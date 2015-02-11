Порошенко на заседании Европейского Совета расскажет о ситуации в Украине
Президент Петр Порошенко на заседание Европейского Совета выступит с докладом по ситуации в Украине. Отметим, что оно пройдет 12 февраля - на следующий день после встречи в Минске.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в ходе заседания Петр Порошенко проинформирует лидеров государств Евросоюза о ситуации в Украине.
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"Во время нашей встречи мы будем обсуждать 3 важных темы: борьбу с терроризмом, ситуацию в Украине и отношения с Россией, экономический и монетарный Союз", - говорится в письме-приглашении президента Европейского Совета главам государств и правительств стран-членов ЕС на саммит.
По словам Дональда Туска, заседание начнется с обмена мнениями с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем. "Мы продолжим наше заседание информацией, которую сообщит нам президент Порошенко о последнем развитии ситуации в Украине", - отметил Дональд Туск.
Дискуссия относительно украинского вопроса и отношений с Россией будет продолжена во время обеда. "Мы оценим ситуацию и рассмотрим любые соответствующие действия", - подчеркнул он.
После этого главы государств и правительств стран ЕС в свете террористических атак в Париже и последних событий рассмотрят вопросы борьбы с терроризмом. "Мы согласуем заявление, в котором будут определены наши политические ориентиры, которые будут направлять нас в будущем", - подчеркнул Дональд Туск.
Последним вопросом повестки дня значится экономический и монетарный Союз.