Во Франции четверым предъявлены обвинения в пособничестве терроризму

По данным прокуратуры, трое из них подозреваются в покупке оружия для Амеди Кулибали, передает Би-би-си.

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Правоохранительные органы Франции работают в усиленном режиме после нападений исламистов в Париже, в результате которых погибли 17 человек.

Ранее во Франции были задержаны пятеро выходцев из Чечни с российскими паспортами, однако позднее появилась информация, что они связаны не с террористической деятельностью, а с организованной преступностью.