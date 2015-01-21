Во Франции четверым предъявлены обвинения в пособничестве терроризму
12:09, 21 января 2015Мир
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Четырем подозреваемым в помощи Амеди Кулибали, который организовал захват заложников в магазине кошерных продуктов, предъявлены обвинения в пособничестве терроризму.
REUTERS
По данным прокуратуры, трое из них подозреваются в покупке оружия для Амеди Кулибали, передает Би-би-си.
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Правоохранительные органы Франции работают в усиленном режиме после нападений исламистов в Париже, в результате которых погибли 17 человек.
Ранее во Франции были задержаны пятеро выходцев из Чечни с российскими паспортами, однако позднее появилась информация, что они связаны не с террористической деятельностью, а с организованной преступностью.
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