​Порошенко и Туск согласовали позиции по урегулированию конфликта на Донбассе

Во время телефонного разговора стороны отметили необходимость последовательных шагов по выполнению минских договоренностей, сообщили в пресс-службе главы государства.

Читайте такжеТуск: Россия является "стратегической проблемой Европы", а не Украины

"Они также подчеркнули необходимость немедленного безоговорочного двустороннего прекращения огня и принятия дальнейшей четкой дорожной карты отвода тяжелого вооружения и войск от линии разграничения", - говорится в сообщение.

Собеседники также договорились о дальнейшем взаимодействии и тесной координации всех шагов на международной арене для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, в Киев прибыл государственный секретарь США Джон Керри. В то же время, днем стало известно, что также сегодня в Киев прибудут канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд, которые завтра, 6 февраля, намерены посетить Москву и провести там переговоры с Владимиром Путиным.