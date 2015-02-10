Еврокомиссия планирует создать проект мониторинга реформ в Украине

«Подход мониторинга позволит понимать, что происходит с каждой конкретной реформой, какие задания стоят перед каждой командой, определить ответственного, определить руководителя рабочей группы», - сказал Шимкив.

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По словам замглавы АП, концепция проекта мониторинга будет представлена в пятницу, 13 февраля, на очередном заседании Национального совета по вопросам реформ.

Также Шимкив отметил, что отбор претендентов на пост главы проектного офиса реформ, создание которого проводится при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, завершится 20 февраля.

«Девятого числа (февраля – УНИАН) закончился прием заявок на конкурс (по отбору – УНИАН) руководителя проектного офиса реформ… Мы получили более 70 заявок на участие», - сказал замглавы АП.

В этой связи Шимкив также анонсировал начало отбора проектных менеджеров по каждой из реформ.

По словам замглавы АП, проектный офис реформ не является правительственной структурой и будет иметь статус консультативного органа, полномочия которого не будут пересекаться с полномочиями министерств.

Как сообщал УНИАН, послы стран ЕС, Великобритании и Швеции призвали Украину ускорить реформы, прописанные и озвученные в Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.