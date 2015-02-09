Делегация минобороны Британии обсудит в Киеве реформу оборонного сектора

Об этом сообщил исполняющий обязанности спикера Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

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"Сегодня в рамках визита в Украину делегации министерства обороны Великобритании министр обороны Степан Полторак проведет встречу с главой делегации, директором департамента международной политики безопасности оборонного ведомства Великобритании Ником Герром", - проинформировал Владислав Селезнев.

По его словам, стороны обсудят текущую политическую и военную ситуацию в Украине, состояние и перспективы реформирования оборонного сектора Украины и двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Также сегодня в минобороны состоится презентация образцов военного имущества, переданного вооруженными силами Великобритании в качестве гуманитарной помощи в конце января.