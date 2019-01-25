Глава МИД Польши: "Северный поток-2" приведет к потере Украиной защищенности от расширенной агрессии РФ

Яцек Чапутович заверил, что позиция Польши относительно данного проекта неизменна - он не должен быть реализован.

Министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович убежден, что строительство газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море приведет к потере Украиной определенной защищенности от расширенной агрессии со стороны Российской Федерации.

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Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом Чапутович сказал во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе в Давосе.

Польский министр подчеркнул, что Польша видит в «Северном потоке-2» существенную угрозу для мира и безопасности европейского континента не только с точки зрения углубления зависимости стран Европы от российских энергоносителей, но и перспектив эскалации агрессии РФ в отношении Украины.

По словам Чапутовича, когда транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен, она потеряет и прибыли, и определенную защищенность от расширенной агрессии со стороны РФ.

Он отметил, что позиция Польши относительно строительства газопровода «Северный поток-2» совпадает с общей позицией Европейской комиссии и остается неизменной. Она заключается в том, что «газовая» директива относительно расширения применения ее требований к подводным газопроводам должна распространяться на все газопроводы.

Чапутович заявил, что проект "Северный поток-2" не должен быть реализован.

В свою очередь, Климпуш-Цинцадзе выразила надежду на дальнейшую координацию действий по противодействию строительству «Северного потока-2».

Она отметила, что среди стран ЕС, которые отстаивают позицию о необходимости скорейшего утверждения государствами-членами поправок к «газовой» директиве, Польша играет активную роль.

Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешения на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующее разрешение пока не предоставила.

В начале мая компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».