Глава МИД Германии заявил, что "Северный поток-2" уже не остановить

Санкции США могут вынудить западные фирмы выйти из проекта "Северный поток-2". Это, однако, не помешает России самостоятельно завершить сооружение газопровода, считает Хайко Мас.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас полагает, что сооружение спорного газопровода "Северный поток-2" из России в Германию уже не остановят даже санкции США.

Об этом сообщает DW. "Этот проект не сорвет уже никто. Санкции США могут привести к выходу из него западных компаний, в том числе немецких концернов. Это, однако, не приведет к свертыванию проекта. В таком случае Россия реализует его в одиночку, и тогда уже никто не будет иметь влияния на сохранение транзита газа через Украину", - сказал социал-демократический политик на дискуссионном форуме dpa "Politik-Talk" в Берлине.

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В настоящее время при участии ЕС ведутся переговоры о сохранении украинского транзита. "Эти переговоры, однако, потеряют смысл, если США введут санкции, и россияне самостоятельно достроят газопровод", - предупредил Мас.

Ранее СМИ сообщали, что тринадцать стран Европейского Союза поддержали предложение Румынии изменить законодательство, которое может осложнить создание «Северного потока-2».