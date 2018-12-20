Посол США в Германии призвал Берлин прекратить поддержку «Северного потока-2»

Газопровод позволит России усилить влияние на Европу, подчеркивает дипломат.

Посол США в Германии Ричард Гренелл призвал немецкое правительство прекратить поддержку строительства газопровода "Северный поток - 2".

Читайте также"Северный поток-2" должен сохранить интересы Украины по транзиту газа из РФ – министр экономики Германии

Как сообщает русскоязычная редакция DW, в своей колонке для для газеты Rheinische Post Гренелл пишет, что проект газопровода является "бесцеремонной попыткой российского правительства усилить удушение европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения".

При этом российская сторона, как указывает дипломат, продолжает свою кампанию по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины.

Посол отмечает, что газопровод позволит России усилить влияние на Европу. Полученные миллиарды евро Москва направит на "дестабилизирующую внешнюю политику и поддержку на восточном фланге НАТО своего поведения», которое становится все более агрессивным.

Ранее Европейский парламент осудил строительство газопровода "Северный поток-2", идущего в обход Украины. Об этом говорится в резолюции о состоянии внедрения Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Члены Европарламента осуждают строительство газопровода "Северный поток-2", "поскольку это политический проект, который создает угрозу европейской энергетической безопасности".

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

18 мая после переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости подумать над гарантиями транзита газа через Украину после реализации проекта «Северный поток-2».

В то же время глава МИД ФРГ Гайко Маас в Москве заявил, что правительство Германии поддерживает строительство «Северного потока-2» в обход Украины.