Порошенко на должность Генпрокурора предлагает Шокина - Соболев

Об этом сообщил народный депутат от «Взаимопомощи» Егор Соболев в понедельник, 9 февраля, на своей странице в Facebook.

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«Президент предлагает назначить новым генеральным прокурором Виктора Шокина. Этого нельзя делать. Воспитанник системы не изменит систему. Тем более, такую продажную и прогнившую, как ГПУ. Через открытый конкурс мы должны привести на должность генпрокурора человека, который ненавидит коррупцию. И Генпрокуратуру в ее нынешнем виде», - отметил Соболев.