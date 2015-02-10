Порошенко на должность Генпрокурора предлагает Шокина - Соболев

01:12, 10 февраля 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко предлагает назначить новым генеральным прокурором Виктора Шокина, который сейчас является заместителем генпрокурора.

/ Фото: УНИАН

Об этом сообщил народный депутат от «Взаимопомощи» Егор Соболев в понедельник, 9 февраля, на своей странице в Facebook.

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«Президент предлагает назначить новым генеральным прокурором Виктора Шокина. Этого нельзя делать. Воспитанник системы не изменит систему. Тем более, такую продажную и прогнившую, как ГПУ. Через открытый конкурс мы должны привести на должность генпрокурора человека, который ненавидит коррупцию. И Генпрокуратуру в ее нынешнем виде», - отметил Соболев.

Сообщение by Егор Соболев.
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