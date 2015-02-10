Порошенко на должность Генпрокурора предлагает Шокина - Соболев
01:12, 10 февраля 2015Политика
3382 0
Президент Украины Петр Порошенко предлагает назначить новым генеральным прокурором Виктора Шокина, который сейчас является заместителем генпрокурора.
Порошенко на должность Генпрокурора предлагает Шокина / Фото: УНИАН
Об этом сообщил народный депутат от «Взаимопомощи» Егор Соболев в понедельник, 9 февраля, на своей странице в Facebook.
Читайте такжеЗаместитель Яремы подтвердил его планы назначить Шокина своим преемником
«Президент предлагает назначить новым генеральным прокурором Виктора Шокина. Этого нельзя делать. Воспитанник системы не изменит систему. Тем более, такую продажную и прогнившую, как ГПУ. Через открытый конкурс мы должны привести на должность генпрокурора человека, который ненавидит коррупцию. И Генпрокуратуру в ее нынешнем виде», - отметил Соболев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter