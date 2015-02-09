Суд по делу Пукача решил созвать экспертов для определения уровня секретности документов
Апелляционный суд Киева, который рассматривает жалобу на приговор экс-генерала МВД Алексея Пукача, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, решил вызвать экспертов, чтобы определить возможность технического назначения процедуры проведения экспертизы для выяснения наличия или отсутствия секретных документов по делу для дальнейшего решения вопроса об открытом проведении судебных заседаний.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий коллегии судей Апелляционного суда Киева Степан Гладий после возвращения суда из совещательной комнаты, где рассматривалось заявленное адвокатом Пукача ходатайство о назначении государственной межведомственной экспертной комиссии.
“Мы не являемся экспертами и суд не может выступать в качестве экспертов... Коллегия судей решила возобновить вопросу назначения экспертной комиссии и считает целесообразным вызвать экспертов в судебное заседание. И тогда мы можем прийти к окончательному выводу относительно технической процедуры назначения и проведения экспертизы, порядок организационный целесообразен к этому вопросу, чтобы не было тупиковой ситуации. Кроме того, мы определим, сколько времени на это (экспертизу) нужно. В связи с этим дело откладывается на четверг, 12 февраля на 11.00”, - сказал Гладий.
Как сообщалось, в начале 2012 года Печерский райсуд Киева признал бывшего руководителя Департамента разведки и внешнего наблюдения МВД Украины Пукача виновным в убийстве Георгия Гонгадзе и присудил ему пожизненное заключение. Через год суд начал в закрытом режиме рассматривать апелляцию на приговор.
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В конце прошлого года СБУ, МВД и Генпрокуратура выступили за открытое рассмотрение дела.
6 февраля Апелляционный суд Киева принял решение проводить в открытом режиме судебное заседание по рассмотрению дела на приговор Пукачу.
В то же время, по словам судьи Гладия, не смотря на заявления силовых структур о рассекречивании материалов дела, никаких документов по этому поводу к коллегии судей не поступало.
Он пояснил, что у коллегии судей Апелляционного суда Киева, которые рассматривают это дело, нет предусмотренных законом полномочий рассекретить материалы этого уголовного дела, а соответственно, они не смогут объявить судебный процесс открытым.