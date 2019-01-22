В Министерстве обороны рассматривают возможность направить украинских военных на обучение в Израиль

Соответствующий вопрос затронул министр обороны Степан Полторак во время официального визита в Израиль.

В Министерстве обороны Украины рассматривают возможность направить украинских военных на обучение в Израиль.

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Как сообщили в пресс-службе Минобороны, такой вопрос затронул министр обороны Степан Полторак во время официального визита в Израиль в Академии обеспечения безопасности и антитеррористической деятельности этой страны (IMI Academy).

Глава украинского оборонного ведомства ознакомился с особенностями подготовки спецназовцев во время проработки различных учебных сценариев.

"Во время встречи рассматривалась возможность подготовки представителей Вооруженных сил Украины на базе данной академии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что IMI Academy предоставляет инновационные учебные программы, обеспечивающие решение важных оперативных потребностей. Кроме того, указанное учреждение оказывает помощь в формулировании и имплементации боевых доктрин и тактик на практике, а также разрабатывает ситуационный анализ для направления решений и решения специфических задач, обеспечения оборудованием, вооружением и полноценным логистическим обеспечением.