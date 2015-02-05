МИД РФ считает, что поставки США летального оружия Украине "угрожают безопасности РФ"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказал официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.

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"С учетом реваншистских планов партии войны в Киеве это не только чревато эскалацией конфликта, но и угрожает безопасности РФ, территория которой, как вы помните, не раз обстреливалась с украинской стороны. Несомненно, данное решение, будь оно реализовано, может нанести колоссальный ущерб российско-американским отношениям, тем более, если жителей Донбасса начнут убивать из американского оружия", - сказал Александр Лукашевич.

Он заявил, что в контактах с представителями администрации США Россия постоянно акцентирует, что сообщения о намерении Вашингтона прямо или через посредников начать передавать Киеву современное летальное оружие и вооружение "вызывают у нас очень серьезную озабоченность".

Александр Лукашевич отметил, что поставки летального оружия в Украину предусмотрены законом, который был принят Конгрессом и подписан президентом США Бараком Обамой в конце прошлого года.

Он также заявил, что Россия предостерегает США относительно планов перебросить в Украину вооружение и военную технику, которую они вывозят из Афганистана.