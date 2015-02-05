Бомбардировщики РФ примут участие в военных учениях на границе с Украиной
Летчики авиаполка Южного военного округа, дислоцированного в Ростовской области, начали подготовку на фронтовых истребителях-бомбардировщиках Су-34 к летно-тактическим учениям.
Об этом сообщили в пресс-центре ЮВО, передает ТАСС. Воздушные маневры пройдут в середине февраля.
"На предстоящих учениях экипажи эскадрильи Су-34 выполнят перелет на оперативные аэродромы, находящиеся в пределах округа, отразят воздушные средства нападения условного противника, а также нанесут массированный авиационный удар по мишеням, которые имитируют колонны военной техники "врага". Кроме того, они поддержат огнем наступающие мотострелковые и танковые подразделения", - говорится в сообщении.
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Сейчас летчики изучают нюансы эксплуатации новых самолетов, отрабатывают навыки нанесения ударов по наземным объектам, а также учатся тайно перемещаться и осуществлять маневры по уклонению от атаки истребителей условного противника.